Звезда телестройки, любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вступилась за раскритикованную Примадонну. Она считает, что Алла Пугачева – настоящий образец вкуса и стиля.

Звезда телестройки, любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вступилась за раскритикованную Примадонну. Она считает, что Алла Пугачева – настоящий образец вкуса и стиля.Девушка через "Дни.ру" ответила известному модельеруАлександру Васильеву, который ранее нелестно высказался о стиле певицы. Помнению знатока мира моды, образ Аллы Пугачевой с ее балахонами, мини, парикамии ботинками на большой платформе был нелепым.Яна Шевцова в довольно резкой форме дала АлександруВасильеву за исполнительницу сдачи. "Модельером тебя назвать то сложно, ходишьсам не пойми в чем", – сказала, как отрезала, участница "Дома-2"."Алла Борисовна, знающая толк в моде дама. Пусть онаодевается, как умеет. Нужно понимать одно: что это женщина. И в каком бывозрасте она не была, сколько бы килограмм веса в ней не было, она, преждевсего, хочет выглядеть, как девушка", – заявила собеседница "Дни.ру"."Мне кажется, в данном случае, вам стоит хорошозадуматься о высказанном в сторону Аллы Борисовны и сменить профессию", -резюмировала 18-летняя блондинка. Она уверена, что заслужила правовыглядеть так, как считает нужным.Ранее Александр Васильев,объясняясь за свои слова о певице, отметил, что не стыдится сказанного. Кутюрьезаявил, что говорил тогда об то, что думал.