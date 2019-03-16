Звезда телестройки, любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вступилась за раскритикованную Примадонну. Она считает, что Алла Пугачева – настоящий образец вкуса и стиля.
Звезда телестройки, любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова вступилась за раскритикованную Примадонну. Она считает, что Алла Пугачева – настоящий образец вкуса и стиля.
Девушка через "Дни.ру" ответила известному модельеру
Александру Васильеву, который ранее нелестно высказался о стиле певицы. По
мнению знатока мира моды, образ Аллы Пугачевой с ее балахонами, мини, париками
и ботинками на большой платформе был нелепым.
Яна Шевцова в довольно резкой форме дала Александру
Васильеву за исполнительницу сдачи. "Модельером тебя назвать то сложно, ходишь
сам не пойми в чем", – сказала, как отрезала, участница "Дома-2".
"Алла Борисовна, знающая толк в моде дама. Пусть она
одевается, как умеет. Нужно понимать одно: что это женщина. И в каком бы
возрасте она не была, сколько бы килограмм веса в ней не было, она, прежде
всего, хочет выглядеть, как девушка", – заявила собеседница "Дни.ру".
"Мне кажется, в данном случае, вам стоит хорошо
задуматься о высказанном в сторону Аллы Борисовны и сменить профессию", -
резюмировала 18-летняя блондинка. Она уверена, что заслужила право
выглядеть так, как считает нужным.
Ранее Александр Васильев,
объясняясь за свои слова о певице, отметил, что не стыдится сказанного. Кутюрье
заявил, что говорил тогда об то, что думал.