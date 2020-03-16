16.03.2020

2020-03-16 13:00:11

500 владимирских школьников не пошли на учебу из-за коронавируса

Во Владимире родителям разрешили переводить детей на дистанционное обучение в школах. Режим свободного посещения вводится с понедельника, 16 марта. Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Шохин.



А это значит, что каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Главное - уведомить классного руководителя.

Нам сообщили, что сегодня, 16 марта родители уже 500 владимирских школьников воспользовались этим правом, и оставили своих детей дома.

Все школы города могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе. В пресс-службе администрации Владимира подчеркнули: все меры профилактики в школах города предприняты.