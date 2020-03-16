16.03.2020

2020-03-16 14:50:09

Алексей Борисов уволился с должности начальника ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»

В управлении Упрдора официально подтвердили информацию, заявив, что Алексей Борисов уже с 13 марта официально не занимает этот пост. Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен главный инженер Сергей Кохановский.

Напомним, Алексей Борисов приезжал во Владимир в связи с ситуацией с закрытием левых поворотов на трассе М-7 в районе областного центра. В ноябре прошлого года проходили общественные слушания по проекту трассы М7, предложенной Упрдором. Проект предполагал закрытие большинства левых поворотов на Пекинке, что могло вызвать транспортный коллапс в городе. Тогда дорожники уступили владимирцам и добавили еще два светофора к тем пяти, что планировалось оставить изначально.