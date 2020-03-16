Он может уйти в другую госкомпанию, занимающуюся строительством платных автодорог

12 марта начальник ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов по собственному желанию покинул свой пост. Его место займёт главный инженер компании Сергей Кохановский, сообщил официальный представитель компании Александр Полянский.В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» не уточнили причины ухода Борисова, однако, по информации «Зебра ТВ», он может занять должность в госкомпании Автодор, занимающейся строительством платных дорог. Автодор, к слову, займётся строительством скандального платного автобана «Москва – Казань» (М-12), проходящего через Владимирскую область.Напомним, что осенью 2019 года Алексей Борисов стал участником скандала с закрытием левых поворотов на М-7 в черте города Владимира.