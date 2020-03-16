Американские ученые из Национальных институтов здравоохранения США научились отключать злокачественные опухоли. Для этого им пришлось перекрыть каналы, с помощью которых ..

Американские ученые из Национальных институтов здравоохранения США научились "отключать" злокачественные опухоли. Для этого им пришлось перекрыть каналы, с помощью которых новообразования получают питание, сообщает телеканал "".В ходе экспериментов на рыбах специалисты успешно отключили гены, ответственные за поставку питательных веществ через кровеносные сосуды к опухоли. В результате они начали уменьшаться. Позже эксперты провели аналогичное исследование на мышах, которое также увенчалось успехом.