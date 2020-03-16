Бурятские шаманы провели обряд для защиты от смертоносного коронавируса COVID-2019. Они считают, что эпидемия распространяется из-за того, что люди вознесли материальные блага над духовными, ..

Бурятские шаманы провели обряд для защиты от смертоносного коронавируса COVID-2019. Они считают, что эпидемия распространяется из-за того, что люди вознесли материальные блага над духовными, сообщаетКолдуны призвали россиян молиться своим богам, чтобы пандемия остановилась. Шаманы, в свою очередь, также продолжат взывать к высшим силам для победы над инфекцией.Напомним, что коронавирус заразил свыше 170 тысяч людей по всему миру. Более 6500 заболевших скончались.