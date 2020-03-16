Пандемия коронавируса продолжает влиять на проведение масштабных мероприятий. Так, чемпионат Европы по футболу было решено перенести. Вероятнее всего, речь идет о временном промежутке в ..
Пандемия коронавируса продолжает влиять на проведение масштабных мероприятий. Так, чемпионат Европы по футболу было решено перенести. Вероятнее всего, речь идет о временном промежутке в год. Союз европейских футбольных ассоциаций был вынужден пойти на подобный шаг.
По данным , окончательная дата будет утверждена на пресс-конференции УЕФА. В ней примут участие представители десятков европейских стран.