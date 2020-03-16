Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет несколько иностранных граждан.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела в отношении четырех жителей поселка Ставрово, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В ходе проведения профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что в прошлом году одна из подозреваемых, 27-летняя местная жительница, направила в территориальный отдел по вопрос миграции уведомление о прибытии уроженца соседнего государства, указав место его проживания в своей квартире, расположенной в Собинском районе. Однако намерения предоставить помещение для проживания у гражданки изначально не было.В аналогичных преступлениях подозреваются три местных жителя, фиктивно поставивших на учет по одному иностранцу.Вину в содеянном подозреваемые признали полностью.Расследование уголовных дел продолжается.