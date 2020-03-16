Он должен помочь сохранить историческое наследие и донести до людей сведения о ветеранском движении

К 75-летию Победы сотрудники Следственного комитета по Владимирской области подарили региональной общественной организации ветеранов войны новый интернет-сайт.Он должен помочь сохранить историческое наследие и донести до людей сведения о ветеранском движении и владимирских героях Великой Отечественной войны. В ближайшее время на сайте может появиться информация о правах и возможностях ветеранах получать юридическую помощь.