16.03.2020

2020-03-16 11:15:03

Как детям и взрослым не заболеть коронавирусом

Как детям и взрослым не заболеть коронавирусом

7 шагов и 5 правил, которые рекомендуют международные врачи-практики.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Имеют много общего с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

• высокая температура тела

• головная боль

• слабость

• кашель

• затрудненное дыхание

• боли в мышцах

• тошнота

• рвота

• диарея

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

КАКОВ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИНФЕКЦИИ

Менее чем у 2,5% инфицированных людей будут проявляться симптомы в течение 2,2 дней после заражения, а у большинства появление симптомов наступит в течение 11,5 дней у 97,5% инфицированных.

Средний период до появления лихорадки составляет 5,7 дня, при этом у 2,5% людей наблюдается лихорадка в течение 2,6 дня, а у 97,5% температура поднимается в течение 12,5 дней воздействия.

ЕСЛИ ДЕТИ ХОДЯТ В ШКОЛУ, ИМ НЕОБХОДИМО:

· Предоставление информации о том, как защитить себя;

· Продвижение лучших методов мытья рук и гигиены и предоставление гигиенических принадлежностей;

· Очистка и дезинфекция школьных зданий, особенно объектов водоснабжения и санитарии;

· Увеличение потока воздуха и вентиляции.

- Также нужно поощрять учащихся быть добрыми друг к другу и избегать стереотипов, когда речь заходит о вирусе.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ:

· Ежедневно проверять здоровье детей и избегать посещения школы, если они больны;

· Поощрять детей к тому, чтобы они задавали вопросы и выражали свою обеспокоенность.

- Сегодня многие школы уже успешно используют практику дистанционного обучения в связи с коронавирусом.

