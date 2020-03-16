2020-03-16 11:15:03
2020-03-16 11:15:03
Главное
/ Тема: Как детям и взрослым не заболеть коронавирусом
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Как детям и взрослым не заболеть коронавирусом
7 шагов и 5 правил, которые рекомендуют международные врачи-практики.
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Имеют много общего с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея
7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)
5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
КАКОВ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ИНФЕКЦИИ
Менее чем у 2,5% инфицированных людей будут проявляться симптомы в течение 2,2 дней после заражения, а у большинства появление симптомов наступит в течение 11,5 дней у 97,5% инфицированных.
Средний период до появления лихорадки составляет 5,7 дня, при этом у 2,5% людей наблюдается лихорадка в течение 2,6 дня, а у 97,5% температура поднимается в течение 12,5 дней воздействия.
ЕСЛИ ДЕТИ ХОДЯТ В ШКОЛУ, ИМ НЕОБХОДИМО:
· Предоставление информации о том, как защитить себя;
· Продвижение лучших методов мытья рук и гигиены и предоставление гигиенических принадлежностей;
· Очистка и дезинфекция школьных зданий, особенно объектов водоснабжения и санитарии;
· Увеличение потока воздуха и вентиляции.
- Также нужно поощрять учащихся быть добрыми друг к другу и избегать стереотипов, когда речь заходит о вирусе.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ:
· Ежедневно проверять здоровье детей и избегать посещения школы, если они больны;
· Поощрять детей к тому, чтобы они задавали вопросы и выражали свою обеспокоенность.
- Сегодня многие школы уже успешно используют практику дистанционного обучения в связи с коронавирусом.