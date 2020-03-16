Сегодня на легальном рынке беттинга работает около двадцати букмекеров, но не все они могут похвастаться качественным и продуманным софтом для мобильных устройств.

Удаленный беттинг становится все более популярным, уже больше 50% пари заключают с мобильного телефона. Поэтому, мы подобрали для вас лучшие мобильные приложения, которые идеально подходят для комфортной игры на ставках.

Бетсити

Одно из лучших приложений на рынке у Бетсити. Сразу видно, что над ними работали профессионалы. Функционал полностью повторяет основной ресурс, вы можете общаться с техподдержкой, быстро делать ставку, пополнять счет, переводить свой выигрыш, а также использовать другие функции. Например - работать со статистикой.

Еще один плюс - наличие специального софта для персонального компьютера. Многие задумываются, зачем устанавливать ПО, если можно просто открыть сайт в браузере. Приложения выполняют очень важную функцию - они станут альтернативным доступом к сайту в случае неожиданных проблем - технические работы, экстренные поломки и т.д. Вы всегда будете иметь доступ к своему аккаунту и не выйдете из игры.

Мобильная версия Бетсити тоже не будет работать, если что-то пойдет не так. А вот софт для Андроида, Айфона и ПК - это лучший вариант для бесперебойной игры. Скачать его лучше всего с официального сайта. На главной странице вы увидите значок мобильного телефона.

Винлайн

Компания Винлайн активно продвигает свое мобильное приложение. Ее лозунг - “Ставь за три секунды”. Настолько быстро ставки обрабатываются не только с ПК, но и с телефона. А еще для бетторов, играющих с приложения, компания проводит дополнительные акции. Новички могут получить бонус за мобильную регистрацию.

Почему-то Винлайн не сразу порадовала клиентов подобным софтом, а долго над ним работала. Зато сделала продукт очень качественным. Вы можете смотреть трансляции огромного количества событий без подвисаний. Это плюс для любителей игры в режиме реального времени.

Олимп

В первое время у Олимпа не было софта, позже компания презентовала разработку для Андроида и только недавно выпустила обеспечение для Айфонов. Сразу видно, что софт делали профессионалы. Отличий от основной версии нет. Даже чат с менеджерами работает моментально.

В приложении можно прочитать бесплатные прогнозы, посмотреть трансляции в хорошем качестве и сделать ставку, все работает быстро. Иконки и значки прорисованы идеально, а основной цвет повторяет дизайн сайта. Есть умный поиск, который быстро найдет нужное событие по началу названия.

Париматч

Приложение Париматч немного отличается от основного сайта. Например, вы не сможете использовать живой чат для общения, нет разделов со статистикой и результатами. Но все-равно эта разработка попала в топ из-за своих преимуществ.

Во-первых, дизайн ПО очень лаконичный и простой, все разделы находятся на своих местах, вы быстро привыкните к такому софту. Во-вторых, приложение предупреждает об изменениях коэффициентов во время ставок, это очень удобная опция. В-третьих, есть умный поиск по ключевому слову. А самый главный плюс - это быстрая работа и экономный расход интернета из-за простого дизайна.

Леон

Наверное, у Леона самый стильный софт из всех. Основной цвет - очень темный, но все события хорошо просматриваются. Работает ПО очень быстро, для ставок лайв не нужно переходить со страницы на страницу. Есть матч-центр, анонсы матчей, инфографика, разделы со статистикой. В общем, все, что надо для комфортной игры.

Даже в техподдержку вы можете обратиться с помощью чата, а еще следить за коэффициентами. Есть у Леон мобайл версия, но она уступает по скорости, лучше потратить пару минут и установить софт.

Фонбет

Плюс разработки от Фонбет в том, что она работает намного быстрее основного ресурса, подвисаний нет. Если вы любитель игры в реальном времени, тогда лучше играть с мобильного. Функционал полностью сохранен.

Если вам удобнее смотреть за котировками на большом экране, тогда установите программное обеспечение для компьютера, у Фонбета оно есть. Клиент находится вверху главной страницы.

1хСтавка

В свое время БК 1хСтавка уже получала несколько наград за свое приложение. То есть, даже эксперты оценили разработку компании. здесь вы увидите все разделы, которые представлены на основном сайте, можно использовать даже конструктор для виртуальных пари.

Еще один плюс - это ПО для персонального компьютера. Мы уже говорили о том, что такой софт работает быстрее сайта и является альтернативным доступом к аккаунту.

Лига Ставок

Наконец-то мы дошли до Лиги Ставок. Она занимает первое место во многих рейтингах благодаря своей уникальной разработке. Полностью модернизированный софт контора презентовала осенью 2019 года. Она сразу же получила за него Премию Рунета. Кстати, это единственный букмекер, который так отличился. Кроме этого, ее приложение дважды становилось лучшим по мнению премии “РБ”.

В приложении вы найдете много разделов: избранное, календарь, удобный фильтр и т.д. Функционал не отстает от сайта. Важная особенность, которой нет нигде - это смарт-купон. Вы добавляете события, а он “понимает”. что именно вы хотите сделать дальше (ординар, экспресс и т.д.). Еще одна уникальная особенность - трансляции. Во-первых, их очень много. Во-вторых, можно смотреть сразу две трансляции на одном экране и делать ставки, не переключаясь. Коэффициенты сразу открываются внизу страницы. Все очень быстро и удобно.

Если вы - любитель мобильного беттинга, тогда присмотрите для себя компанию из нашего списка, теперь вы всегда сможете заключить пари максимально быстро!