На Украине зафиксировали два новых случая заражения COVID-19. Власти Незалежной дали распоряжение приостановить въезд в страну для иностранцев. Зеленский обратился к гражданам с ..

На Украине зафиксировали два новых случая заражения COVID-19. Власти Незалежной дали распоряжение приостановить въезд в страну для иностранцев.Зеленский обратился к гражданам с рекомендацией вернуться домой, передает . Ранее сообщалось о летальном исходе из-за коронавируса на Украине.