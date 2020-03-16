Американские эксперты намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Это произойдет в городе Сиэтл, где зарегистрировано наибольшее число заражений в США. Для ..

Американские эксперты намерены приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Это произойдет в городе Сиэтл, где зарегистрировано наибольшее число заражений в США.Для благих целей отобрали несколько десятков добровольцев, пишет . Напомним, что на текущий момент в России находятся 65 человек, зараженных коронавирусом.