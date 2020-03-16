Подозреваемый подготовил поддельный договор купли-продажи указанной квартиры и оформил право собственности на знакомого...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 47-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступила информация о мошеннических действиях с квартирой 70-летней пенсионерки, расположенной на Кастанаевской улице. Путем подделки правоустанавливающих документов на недвижимость без ведома владелицы ее собственность оказалась оформлена на другого человека. Материальный ущерб составил более 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – мужчину 47 лет.Установлено, что злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого и попросил его помочь с продажей квартиры якобы пожилой родственницы с целью дальнейшей продажи. Подозреваемый подготовил поддельный договор купли-продажи указанной квартиры и оформил право собственности на знакомого. Пожилая владелица квартиры не знала о проведенной сделке.Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93