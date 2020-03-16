Женщина призналась, что занималась распространением наркотиков путем организации тайников-закладок...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 33-летнюю москвичку, подозреваемую в хранении и сбыте героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на Краснодонской улице 33-летнюю жительницу Москвы.В ходе проведения досмотра принадлежащего ей легкового автомобиля оперативники в боковой двери транспортного средства обнаружили 50 свертков с находящимся внутри порошкообразным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 90 граммов.Женщина призналась, что занималась распространением наркотиков путем организации тайников-закладок.При обыске по месту жительства у нее были изъяты еще 30 свертков и контейнер с веществом неизвестного происхождения, которые направлены на экспертизу.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18