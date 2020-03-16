С целью сокрытия избежания повторных встреч с клиентами фигуранты часто меняли адреса офисных помещений...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО пресекли деятельность организованной группы лиц, специализировавшейся на мошенничествах с арендой недвижимости.Установлено, что злоумышленники сняли офисное помещение и под вывеской агентства недвижимости предлагали гражданам услуги по поиску и подбору жилых помещений для дальнейшей аренды. За 10-25 тысяч рублей организаторы обещали предоставить информацию о собственнике жилья и подготовить необходимые документы для сопровождения сделки и подобрать лучший вариант. Они заключали с клиентами фиктивные договоры, получали денежные средства и не исполняли взятые на себя обязательства. От противоправных действий пострадали 36 граждан. Общая сумма материального ущерба составляет около 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались организаторы группы - четверо приезжих граждан в возрасте от 22 до 30-ти. Как выяснилось, с целью сокрытия избежания повторных встреч с клиентами фигуранты часто меняли адреса офисных помещений. При проведении обысков полицейские изъяли документы, в числе которых пошаговые инструкции при работе с клиентами, договоры, печати, мобильные телефоны, оргтехника.По данным фактам следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО8 (495) 601-03-29