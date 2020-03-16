С целью сокрытия избежания повторных встреч с клиентами фигуранты часто меняли адреса офисных помещений...
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО пресекли деятельность организованной группы лиц, специализировавшейся на мошенничествах с арендой недвижимости.
Установлено, что злоумышленники сняли офисное помещение и под вывеской агентства недвижимости предлагали гражданам услуги по поиску и подбору жилых помещений для дальнейшей аренды. За 10-25 тысяч рублей организаторы обещали предоставить информацию о собственнике жилья и подготовить необходимые документы для сопровождения сделки и подобрать лучший вариант. Они заключали с клиентами фиктивные договоры, получали денежные средства и не исполняли взятые на себя обязательства. От противоправных действий пострадали 36 граждан. Общая сумма материального ущерба составляет около 400 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались организаторы группы - четверо приезжих граждан в возрасте от 22 до 30-ти. Как выяснилось, с целью сокрытия избежания повторных встреч с клиентами фигуранты часто меняли адреса офисных помещений. При проведении обысков полицейские изъяли документы, в числе которых пошаговые инструкции при работе с клиентами, договоры, печати, мобильные телефоны, оргтехника.
По данным фактам следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по САО
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