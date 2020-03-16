Фигуранты похищали предметы быта для дальнейшей реализации.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 27-и и 32-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, который сообщил о попытке хищения имущества с его дачного участка. Заявитель пояснил, что во время посещения дачи увидел, как двое неизвестных пытались похитить имущество, но, увидев хозяина, бросили похищенное и скрылись.Мужчина смог описать злоумышленников. Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали фигурантов.В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность задержанных совершению кражи электрического триммера, электрического удлинителя и слесарного инструмента с территории того же садового товарищества, совершенной в ноябре прошлого года. Похищенное злоумышленники реализовали, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Аналогичным способом злоумышленники планировали реализовать предметы быта, которые пытались похитить в этот раз.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.