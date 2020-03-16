50-летняя продавец – кассир в магазине, расположенном в 15 микрорайоне Зеленограда, осуществила продажу алкогольной продукции 17- летнему подростку...

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково задержали подозреваемую в продаже алкоголя подростку.В результате проверочных мероприятий полицейскими была задержана 50-летняя продавец – кассир, которая в магазине, расположенном в 15 микрорайоне Зеленограда, осуществила продажу алкогольной продукции 17- летнему подростку.Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31