Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о комплексе мер, предпринимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство намерено сформировать антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей. Кроме того, со вторника, 17 марта, будут отменены все ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, в которых в последние дни наметился дефицит некоторых товаров первой необходимости. В самое ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения россиян об эпидемиологической ситуации. Также поручено обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине.В понедельник утром Россия объявила о закрытии границы с Белоруссией. Ранее было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией и Германией.Также премьер-министра поручил своему заму Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову создать фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Голиковой, помимо прочего, поручено оперативно принять законопроект, разрешающий онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку.Кроме того, власти намерены расширить льготное кредитование бизнеса. В частности, компании в сферах туризма и авиаперевозок получат отсрочку по выплате налогов.