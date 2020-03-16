16.03.2020

2020-03-16 19:40:05

Россияне стали терпимее относиться к матерной ругани

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 31% россиян осуждают использование ненормативной лексики. Треть населения - это вроде бы много. Но сравните, в 2016 году осуждающих мат было 45% и только 10% опрошенных относились к матерщине снисходительно.

Лояльность к мату выросла до 23%. За каких-то 4 года! О причинах порассуждаем чуть позже, а сейчас давайте узнаем мнение наших земляков. Как владимирцы относятся к сквернословию?

Вот что сказали прохожие:

- На улице - нетерпимо. А когда сам ругаюсь - с удовольствием!

- То же самое. Бывает, что высказываюсь.

- Конечно, в общественном месте мат недопустим, особенно из уст подростков и детей. Но даже замечание сейчас сделать не возможно. Во что это выливается? В бурю негодования!

- Девочки меня вообще шокируют. Иногда мне кажется, что они по-другому общаться не умеют, только с помощью мата. А, с другой стороны, сейчас какую радиостанцию не включишь, там же очень часто в песнях встречаются матные выражения, даже не запиканные. Это как-то входит в норму жизни, и я с этим абсолютно не согласна.

- Я считаю, что в общественных местах нельзя употреблять такие слова, но иногда в моём лексиконе тоже проскальзывает пара словечек для эмоциональной окраски. Я не знаю, с чем это связано. В семье мои родители кардинально против, и никогда в детстве не было таких слов. Но, наверное, во дворе от сверстников мы получаем такой словарный запас.

Борьба с матерщиной ведётся в России уже несколько веков, начиная с принятия христианства. То, что матерные слова - нечто запретное, знали многие и многие поколения наших соотечественников.

Но только в последние годы , с изобретением интернета, появилась реальная угроза массового распространения этой словесной заразы. Одно дело, если крепкое словцо написано на берестяной грамоте или даже на заборе, и совсем другой эффект даёт использование мата в общественном интернет-пространстве, где зрителями и слушателями становятся тысячи и даже миллионы людей.

В этом случае дурной пример действительно становится заразительным, особенно для подростков, считает психолог Виктор Лимонов.

- Дети становятся подростками и таким образом демонстрируют свою взрослость. Они видят вокруг себя , что это допустимо, с этим никто не борется, никто не высказывает негодование, не напоминает, что это нарушение общественных норм. Есть административная статья. А потом, смотрите, канал ютуб, например, где человек через слово употребляет. Ютуб же не закрывает этот канал. Соцсети тоже не всегда закрывают аккаунты, где человек начинает активно этим пользоваться. Мы как бы перестали сопротивляться этому. Мы слышим это где-то на улице, в троллейбусе, в общественных местах и не противимся этому, не выссказываем недовольство.

Не будем винить в популяризации мата исключительно молодёжь, блогеров и артистов, которые специально бросают вызов общественной морали для привлечения внимание к своей персоне. Ведь определённая часть взрослых людей на мате просто разговаривает! Без всякого самопиара, естественным образом демонстрируя свой невысокий культурный уровень. Матерная брань из уст пап и мам частенько звучит в одной из владимирских школ, номер которой меня попросили не называть. Как и имя-фамилию её директора.

К сожалению приходится сталкиваться со случаями некорректного поведения родителей в отношении педагогов, которые обучают их детей. Хамство со стороны родителей, нецензурная брань и угрозы.

- Это происходит в ходе родительских собраний или они специально караулят учителей?

- В том числе в ходе родительских собраний, который порой превращаются в не совсем корректные сборища. И зачастую из-за занятости родителей общение происходит по телефону, и в адрес учителей употребляется ненормативная лексика.

- А сегодня есть какой-то механизм воздействия на этих хамов? Что может сделать учитель?

- Учитывая гуманистический характер образования мы можем только вести беседы, а каких-то рычагов воздействия школа не имеет. В уставе записано, что родители обязаны уважительно относиться к сотрудникам образовательной организации, но не всегда родители склонны исполнять данное положение устава. Естественно, в каждом отдельном случае за учителем остаётся право обращаться в органы, в том числе и судебные, по поводу защиты чести и достоинства.

Напомним также, что нецензурная брань в общественных местах относится к административным правонарушениям и наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи рублей или административным арестом до 15 суток. В законе это трактуется как явное неуважение к обществу. И , честно говоря, удивительно, что уже 23% россиян относятся к такому неуважению снисходительно.

Ольга Слободнюк, Радио России - Владимир