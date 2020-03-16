На этой неделе на Первом канале завершится показ многосерийной ленты Магомаев. Близкие Муслима Магометовича высказали свое отношение к теленовелле, созданной под чутким руководством вдовы певца Тамары Синявской.

На этой неделе на Первом канале завершится показмногосерийной ленты "Магомаев". Близкие Муслима Магометовича высказали своеотношение к теленовелле, созданной под чутким руководством вдовы певца ТамарыСинявской.Брат знаменитого вокалиста по матери, Юрий Магомаев, призналсяжурналистам, что картина не понравилась ему с первых серий. Родственник считает,что ей не достает реализма. "Чего стоят попытки сотрудника КГБ спровоцироватьбегство Муслима за границу и его сексуальные действия в кабинете с певицейНорой Кароль, под которой подразумевается Эдита Пьеха!" – говорит Юрий, называяинтимную сцену в сериале чем-то из рядавон выходящим.Юрий Магомаев считает, что образ Тамары Синявской, воплощенный наэкране Ириной Антоненко, тоже мало что имеет с действительностью. Брат звездыполагает, что оперная дива пыталась показаться лучше, чем есть на самом деле.Юрий подчеркнул, что актера на роль Муслима подобралинеплохо. Между тем, Милош Бикович, сыгравший певца, не смог верно отобразитьего жестикуляцию и манеру говорить.Недоволен картиной и племянник Магомаева, Юра. Мужчинаотметил, что сериал повествует скорее о Синявской, нежели о его дяде. Дескать,Тамара Ильинична единственная, кто в многосерийной картине изображен приличнымчеловеком. "Все остальные – сплошные уроды и негодяи, певички, слабые на передок,и всякая театральная моль. Это выглядит так, будто кто-то посредством этогосериала сводит какие-то старые счеты", – высказался Юрий Магомаев-младший.Судя по всему, родственников Муслима Магометовича обиделото, что их не пригласили поучаствовать в создании теленовеллы. ЮрийМагомаев-старший подчеркнул, что Тамара Синявская давно присвоила себе ,якобы имя его знаменитого брата теперь принадлежит ей одной.11 Мар 2020 в 3:20 PDTНа стороне родни легендарного вокалиста выступает экс-солисткаВИА "Веселые ребята" Светлана Резанова. В 70-х у артистки был роман спевцом. Резанова тоже обратила внимание на наплевательское отношениесценаристов к фактам. Артистка отметила, что под героиней Норой Кароль, скоторой у сериального Муслима Магомаева происходит интимная близость, создатели подразумевалиЭдиту Пьеху. Именно Пьеха, по словам Резановой, выступала с вокалистом в парижскомзале "Олимпия". "Тогда еще говорили, что Эдиту Станиславовну побил мужАлександр Броневицкий, обвинив в том, что она спала с Магомаевым", – цитируетвокалистку