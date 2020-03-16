Водитель выехал на нерегулируемый пешеходный переход и совершил наезд на пешехода, пересекавшего на моноколесе проезжую часть...

СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Форд» следовал по проезжей части Ленинградского проспекта, где в районе дома №1 по Ленинградскому проспекту г. Москвы, выехал на нерегулируемый пешеходный переход и совершил наезд на пешехода, пересекавшего на моноколесе проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.По данному факту СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28