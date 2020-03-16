В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход на общую сумму свыше 49 миллионов рублей...

«СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что участники организованной группы в период с 2016 по 2018 год, имея доступ к расчетным счетам фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход на общую сумму свыше 49 миллионов рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены трое мужчин в возрасте от 32 лет до 41 года, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28