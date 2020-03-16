В соревнованиях приняли участие 539 сотрудников, представлявших 72 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.

С 9 по 14 марта 2020 года в г. Ярославле состоялись лично-командные чемпионаты МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В соревнованиях приняли участие 539 сотрудников (из них 77 женщин), представлявших 72 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:Лыжные гонки:1 место заняла команда МВД по Республике Татарстан;2 место – ГУ МВД России по Московской области;3 место – ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО.Сотрудники сборной команды ГУ МВД России по г. Москве завоевали 5 общекомандное место.Служебное двоеборье:1 место заняла команда ГУ МВД России по Красноярскому краю;2 место – ГУ МВД России по г. Москве;3 место – ГУ МВД России по Московской области.В личном первенстве по лыжным гонкам лучший спортивный результат в команде ГУ МВД России по г. Москве показал капитан полиции Владимир Гарбузов (сотрудник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве), завоевав 1 место и золотую медаль свободным стилем в возрастной группе старше 40 лет.