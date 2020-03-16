В соревнованиях приняли участие 539 сотрудников, представлявших 72 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.
С 9 по 14 марта 2020 года в г. Ярославле состоялись лично-командные чемпионаты МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. В соревнованиях приняли участие 539 сотрудников (из них 77 женщин), представлявших 72 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.
По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
Лыжные гонки:
1 место заняла команда МВД по Республике Татарстан;
2 место – ГУ МВД России по Московской области;
3 место – ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО.
Сотрудники сборной команды ГУ МВД России по г. Москве завоевали 5 общекомандное место.
Служебное двоеборье:
1 место заняла команда ГУ МВД России по Красноярскому краю;
2 место – ГУ МВД России по г. Москве;
3 место – ГУ МВД России по Московской области.
В личном первенстве по лыжным гонкам лучший спортивный результат в команде ГУ МВД России по г. Москве показал капитан полиции Владимир Гарбузов (сотрудник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве), завоевав 1 место и золотую медаль свободным стилем в возрастной группе старше 40 лет.