В ходе беседы Георгий Андреевич рассказывал о своем жизненном пути, службе стране и охотно делился воспоминаниями...

Сотрудники полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве навестили ветерана Курской битвы Георгия Уварова и поздравили его с юбилеем. В этом году Георгию Андреевичу исполнилось 100 лет.Заместитель ветеранской организации УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Зоя Титова поблагодарила именинника за гостеприимство и пожелала крепкого здоровья, долгих лет жизни. В ходе беседы Георгий Андреевич рассказывал о своем жизненном пути, службе стране и охотно делился воспоминаниями.Родился Уваров Георгий Андреевич 15 февраля 1920 года в селе Комарицкое-Кузнецово Дмитриевского района Курской области. После окончания школы работал в Москве охранником автобазы Министерства авиационной промышленности. 12 октября 1940 года был призван на срочную службу в Железнодорожный отдельный эксплуатационный полк, который дислоцировался в Узбекистане. В 1943 году Уваров служил во взводе противовоздушной обороны под Курском и участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, он также служил на Украине, в Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, принимал участие в боях за взятие Вены, где и закончил службу. В 1948 году стал рядовым милиционером, а в 1953 году работал на должности старшего оперуполномоченного. В отставку Георгий Андреевич ушел в звании майора милиции в 1979 году после 8-ми лет службы старшим инспектором по охране здания Госплана по обслуживанию Государственного Дома Союзов. В 2000 году по приказу Министра внутренних дел в честь 55-летия со дня Великой Победы Уварову Георгию Андреевичу присвоено звание подполковника милиции.За всё время службы Георгий Уваров удостоен множества наград, среди них медали: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «50 лет советской милиции» и многие другие знаки отличия.Георгий Андреевич пожелал нынешнему поколению оптимизма и жизнелюбия, ведь именно это залог долголетия.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60