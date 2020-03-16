После возникшего конфликта заявитель обиделся на своего оппонента и сообщил заведомо ложные сведения о совершенном в отношении него преступлении...
Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.
В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя в ходе дорожного конфликта на Балаклавском проспекте неизвестный распылил в его сторону вещество из предположительно газового баллончика и из салона автомобиля якобы похитил его сумку с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб со слов заявителя составил более 1 000 000 рублей.
В результате проверки сотрудники полиции установили, что после возникшего конфликта заявитель обиделся на своего оппонента и сообщил заведомо ложные сведения о совершенном в отношении него преступлении.
По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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