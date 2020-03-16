Злоумышленники звонили пожилым людям и под различными предлогами старались узнать реквизиты доступа к их банковских счетам...

«Оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Ставропольского края при участии сотрудников служб безопасности ряда финансово-кредитных организаций задержаны пятеро подозреваемых в краже денежных средств с банковских карт жителей Московского региона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Ранее с заявлением в столичную полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что на домашний телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда Российской Федерации и предложила путевку в один из санаториев. Пенсионерка отказалась. Тогда незнакомка сказала, что ей положена денежная компенсация и попросила назвать данные банковской карты. Спустя несколько минут потерпевшей пришло смс-сообщение, что с ее счета снято 50 тысяч рублей.Аналогичным способом были похищены денежные средства с банковской карты еще одной москвички.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что противоправные действия совершает группа лиц. Пятеро подозреваемых были задержаны в городе Ессентуки и на самолете доставлены в столицу.По имеющейся информации, двое соучастников арендовали квартиру, приобрели базу данных городских телефонных номеров и осуществляли переводы денежных средств. Их сообщницы звонили пожилым людям и под различными предлогами старались узнать реквизиты доступа к их банковских счетам.Следует отметить, что во время задержания злоумышленники пытались избавиться от улик. Однако в ходе обыска обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве