Американские ученые рассказали, почему коронавирус COVID-2019 так быстро распространился по планете. По словам специалистов, на это повлияли два фактора, сообщает В Китае вирус быстро заразил ..

Американские ученые рассказали, почему коронавирус COVID-2019 так быстро распространился по планете. По словам специалистов, на это повлияли два фактора, сообщаетВ Китае вирус быстро заразил сотни людей, поскольку у многих из них были слабо выражены признаки инфекции. Поэтому у них не сразу выявляли заболевание. Вторая причина заключается в том, что COVID-2019 крайне заразен: он может передаться воздушно-капельным путем с расстояния более двух метров.