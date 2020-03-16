Монета выпущена в 2020 году

Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную монету, приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Монета выпущена в 2020 году.Владимир Ильич Ленин (Ульянов, 1870 – 1924) — советский политический и государственный деятель, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, создатель первого в мировой истории социалистического государства.Масса чистого серебра в монете – 0,5 тройских унций (15,55 грамма) пробы 925/1000.Монета выдержана в классическом стиле чеканного производства.На аверсе – изображение подписи В.И. Ленина и надпись по кругу на русском и английском языках: «Мы пойдем другим путем» («We’ll go another way»), а также название государства – эмитента на английском языке «Republic of Cameroon». Чеканка – Московский Монетный двор Гознака.На реверсе – рельефный портрет В.И. Ленина, надписи «ЛЕНИН» («LENIN»), «150 лет со дня рождения» и цифры «1870-2020».Упаковка – подарочная открытка с монетой в прозрачном ложементе и текстом на русском языке, конверт с известным изображением профиля Ленина и вкладыш с текстом на английском языке.Стоимость монеты - 3450 рублей.Приобрести или заказать монету можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Калининград, Тамбов, Смоленск.Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.