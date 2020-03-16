Автобус тронулся, когда та спускалась по ступенькам

В середине ноября прошлого года водитель ПАЗа, ехавшего в сторону улицы Строителей, переехал пассажирку, только что вышедшую из автобуса. Вскоре она скончалась от полученных травм, сообщает «Комсомольская правда – Владимир».Остановившись и высадив пассажиров на остановке, водитель закрыл двери и тронулся с места, однако не убедился, что все пассажиры вышли и отошли от транспорта на безопасное расстояние. Из-за этого пассажирка, не успевшая выйти, упала на землю и оказалась раздавлена задним колесом автобуса. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.В отношении водителя завели уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.