В понедельник, 16 марта, на здании Российской академии музыки имени Гнесиных появилась мемориальная доска народному артисту СССР, бывшему депутату Госдумы Иосифу Кобзону. В торжественной церемонии приняли участие члены нижней палаты.

В понедельник, 16 марта, на здании Российской академии музыки имени Гнесиных появилась мемориальная доска народному артисту СССР, бывшему депутату Госдумы Иосифу Кобзону. В торжественной церемонии приняли участие члены нижней палаты.В академии Гнесиных Кобзон учился и многие годы преподавал. Мемориальная доска создана по проекту авторского коллектива под руководством скульптора Александра Рукавишникова.Валентина Терешкова напомнила о дружбе Иосифа Кобзона с первым отрядом космонавтов. "Его доброта, щедрость, отношение к людям – хороший пример для всех нас", – сказала парламентарий.Народный артист СССР Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в поселке Часов Яр в Донбассе. Он записал около трех тысяч песен, побывал с гастролями более чем в 100 странах.В 1986 году всенародно любимый артист выступал перед ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 1988-м – одним из первых посетил разрушенную землетрясением Армению. В 2002 году он вел переговоры с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве.Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Народный артист скончался после продолжительной болезни на 81-м году жизни. На протяжении восьми лет, с 2003 по 2011 годы, он возглавлял комитет Госдумы по культуре.Ровно через год после ухода Иосифа Кобзона на его могиле на Востряковском кладбище был открыт памятник. "Мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.