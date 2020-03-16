Злоумышленница, используя служебное положение, вносила заведомо ложную информацию в компьютерную программу о получении клиентом денежных средств...

Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудницы почты в хищении денежных средств пожилого человека путем мошенничества.Установлено, что 32-летняя подозреваемая, являясь руководителем одного из почтовых отделений и используя служебное положение, вносила заведомо ложную информацию в компьютерную программу о получении клиентом денежных средств. Также с целью сокрытия противоправных действий заполнила от имени потерпевшего бланк заявления о производстве выплаты денежных средств, тем самым причинив гражданину материальный ущерб в размере 315 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали подозреваемую. Часть денежных средств женщина потратила на личные нужды, часть добровольно вернула в ходе предварительного расследования.Следствием УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56