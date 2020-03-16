Лучшим анимационным фильмом, получившим гран-при Суздальфеста, заслуженно стало произведение Дмитрия Геллера «Хозяйка медной горы»

В Суздале подошёл к завершению 25-й ежегодный фестиваль анимационного кино. Российские режиссёры получили свои награды в нескольких номинациях за мультфильмы.Лучшим полнометражным фильмом выбрали картину «Иван Царевич и серый волк – 4», снятую Константином Феоктистовым. Жюри также поощрили работу про личинку Валентину, мультфильмы «Боксбалет», «Привет, бабульник», «Уточка и кенгуру» и «7 козлят». Лучшим анимационным фильмом, получившим гран-при Суздальфеста, заслуженно стало произведение Дмитрия Геллера «Хозяйка медной горы».