16.03.2020

2020-03-16 18:35:05

Владимир готовится противостоять коронавирусу

С этого понедельника в учебных заведениях города вводится свободное посещение. Постановление о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом подписал сити-менеджер Андрей Шохин.

Более 500 ребят из 36 тысяч всех школьников областного центра остались дома. Будут учиться дистанционно из-за режима повышенной готовности. Его из-за коронавируса ввел глава администрации Владимира Андрей Шохин. Мера профилактическая. Опасного вируса в регионе не выявлено. В этом можно убедиться на сайте Яндекса. Там в режиме реального времени Роспотребнадзор представляет картину заболеваемости в России. Причин для паники нет, уверяет руководитель пресс-службы мэрии Александр Карпилович.

Александр Карпилович, руководитель пресс-службы администрации г. Владимира: «Мы не имеем ни какой информации от наших уважаемых коллег, прежде всего из Роспотребнадзора, о том, что заболеваемость преодолела некие пороги, после которого вводятся картинные мероприятия, но предупрежден, значит вооружен. Ввиду не самых позитивных новостей, в том числе из соседних регионов о распространение коронавирусной инфекции, мы решили ввести определенные ограничения на проведение массовых мероприятий. Это касается и наших учреждений культуры подведомственных администрации Владимира, образовательных учреждений, то есть наших школ и детских садов. Ну и соответственно учреждения спорта».

Опустели коридоры и во Владимирском госуниверситете. 16 марта на оперативном совещании ректор Анзор Саралидзе принял решение перевести студентов ВлГУ на дистанционное обучение. Это не новшество, в такой форме уже 10 лет обучаются заочники. Преподаватели будут выкладывать материалы по своим дисциплинам на электронных ресурсах, это будет либо электронное облако, либо серверы университета. Главный вопрос: как отразится такая учеба на знаниях студентов?

Игорь Шеин, начальник учебно-методического управления ВлГУ: «Вопрос интересный, поскольку это происходит впервые, как это произойдет спрогнозировать сложно, но мы очень сильно будем старается, чтобы все студенты получили данные по своим дисциплинам в полном объеме».

Опустели и прилавки аптек. За противовирусными препаратами - очереди. Мы побывали сегодня в нескольких аптеках города Владимира. Ни в одной из аптек не оказалось ни одноразовых масок, ни бактерицидного геля. Правда, нет проблем с противовирусными препаратами. Одноразовые маски исчезли из аптек, по словам фармацевтов, два месяца назад, бактерицидных средств нет две недели. Но есть марля и вата, с их помощью можно сделать маски самостоятельно. Но применять их надо правильно.

Денис Колбасов, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Маски должны применяться в первую очередь людьми, которые инфицированы. Для того чтобы предотвратить распространение инфекции и заражения окружающих. С точки зрения средств профилактики, во всяком случае, по мнению Всемирной организации здравоохранения, данное средство индивидуальной защиты является не эффективным».

Директор федерального центра вирусологии, профессор РАН Денис Колбасов советует: прежде чем применять бактерицидные средства и средства индивидуальной защиты надо изучить инструкцию, чтобы меры были эффективными.

Денис Колбасов, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Важное значение имеет не формальное выполнение рекомендаций, а следование той инструкции, которую разработал производитель. Доказав, что в данном режиме средство является эффективным».

Пока ситуация спокойная. Роспотребнадзор карантин во Владимирской области не объявил. В целях профилактики на общественном транспорте началась дезинфекционная обработка. На предприятиях тоже применяют профилактические меры. Главное - соблюдать элементарные гигиенические правила. А при малейших сомнениях обращаться к специалистам. Горячая линия Роспотребнадзора работает круглосуточно 8-800-555 49-43.

Вера Куликова, Екатерина Таманова, Илья Хлудов, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»

