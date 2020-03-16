Суд расценил его поведение как мелкое хулиганство

Во Владимире прошёл суд над местным жителем, обвиняемым в оскорблении и нападении на прохожих около городского ЖД. Его поведение расценили как мелкое хулиганство.По информации Октябрьского районного суда, подсудимый обзывал прохожих, размахивал руками в их сторону, матерился и всеми возможными способами нарушал покой. На замечания он никак не реагировал до тех пор, пока за ним не пришли полицейские.Суд назначил ему наказание в виде 2 суток ареста.