Учителя будут обучать их дистанционно

Из-за введённого режима повышенной готовности из-за коронавируса во Владимире школьникам ввели свободное посещение занятий. В понедельник 16 марта более 500 учеников не пришли на уроки, сообщает «Призыв-ТВ».Напомним, По распоряжению главы городской администрации, Андрея Шохина, все образовательные учреждения должны были сегодня организовать удалённую форму обучения для своих учеников. Ходить в школу или нет – решать родителям.В управлении образования заявили, что для дистанционного обучения детей учителя начнут использовать разнообразные интернет-ресурсы, с помощью которых ученики смогут, сидя дома, прослушивать аудиоуроки.