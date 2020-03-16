Старое здание, по мнению вице-губернатора, не готово к переменам

Новоиспечённый вице-губернатор по социальной политике и медицине Сергей Шевченко после визита на Станцию скорой помощи заявил, что будет обсуждать с владимирской мэрией вопрос о строительстве нового здания.По словам Шевченко, Станция должна отвечать всем современным требования, но так как старое здание не готово к переменам, придётся искать другие варианты.Помимо идей о строительстве новой Станции, вице-губернатор планирует разобраться в проблемах местных работников. Персонал уже писал заявление в прокуратуру, но жалобы на ужасные рабочие условия и отсутствие отдыха продолжаются.Также Шевченко напомнил о том, что в ближайшее время в автопарке медиков ожидается пополнение – в учреждение поступит три новых автомобиля.