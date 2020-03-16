Ребята из разных районов 33 региона представили на конкурс более 150 работ.

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области прошел региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»Ежегодный конкурс проводится МВД России в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.В ходе предварительного отбора, который проходил с 10 января по 20 февраля, персональные авторы и творческие коллективы из разных районов 33 региона представили более 150 работ в трех разных номинациях.Члены жюри, среди которых были представители медицинских, социальных и общественных организаций, внимательно изучили каждую работу, оценив её по ряду критериев.В результате призовые места распределились следующим образом.Номинация «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»:1 место - творческая работа «Мы за ЗОЖ!» муниципальной «Правовой школы по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (руководитель Сабурская Е.С.) г. Киржач.2 место – работа «Умей выбирать друзей!», автор Стародубцева Алина, учащаяся МБОУ Воршинская СОШ (руководитель Курбанова И.П.).3 место – работа «Пока не поздно, отключись», автор Носарева Карина, учащаяся изостудии «Мы рисуем» МБУК ДК «Юбилейный» г. Александров.Номинация «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»:1 место - «Мы за здоровый образ жизни», автор Крючков Никита, учащийся 1 курса ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж им. Е.И. Смирнова».2 место – «Счастье – жизнь!», автор Староверова Галина, учащаяся МБОУ «ООШ №7» г. Гусь-Хрустальный.3 место – «Выбирай спорт», кинофотостудия «Фрагмент» МБУК «Киржачский районный Дом культуры» (руководитель Глазкова Мария Васильевна).Номинация «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»:1 место - буклет «Спасем жизнь вместе!», автор Синицина Алина, учащаяся МБОУ «Левинская СОШ» Меленковского района.2 место – буклет «Однажды ты оступился…, но каждый имеет шанс!», автор Абрамова Евгения, учащаяся ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира».3 место – «Наш календарь», авторы Макарова Карина и Макаров Александр, Пестенькинский сельский отдел МБУК «Ковардицкий Дом культуры» Муромского района.Работы победителей в номинациях будут представлять наш регион на федеральном этапе конкурса.