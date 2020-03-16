За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 5 несовершеннолетних. Произошло 318 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 82 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 09.03.2020 г. в 15:30 в г. Гусь-Хрустальный на улице Курловская напротив дома 21 водитель автомобиля «Киа–Рио», 1981 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны улицы Полевая, не справился с управлением, допустил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП в 22:10 в ЦРБ г. Гусь–Хрустальный за медицинской помощью обратился водитель, диагноз: повреждение связок шейного отдела позвоночника, направлен на амбулаторное лечение.город ВладимирПо предварительной информации, 10.03.2020 г. в 14:35 в г. Владимир на улице Северная напротив дома 2 водитель автомобиля «Лада-Ларгус», 1985 г.р., при повороте налево допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Киа-Оптима» под управлением водителя 2001 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Ларгус» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 11.03.2020 г. в 15:20 в г. Владимир в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьская напротив дома 2-б водитель автомобиля «Ситроен–С4», 1959 г.р., выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Александровский район:По предварительной информации, 12.03.2020г. в 08:20 на 96 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля «Лада-Гранта», 1996 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада-Гранта», 1995 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого локтевого сустава – госпитализирован.Киржачский район:По предварительной информации, 13.03.2020 г. в 10:30 на 159 км автодороги А-108 водитель автомобиля «Лада-219010», 1976 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Камаз–54115N» с полуприцепом под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель «Лада-219010» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир «Лада-219010», 1982 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки, ушиб тазобедренного сустава – госпитализирован.Кольчугинский район:По предварительной информации, 14.03.2020 г. в 19:25 в г.Кольчугино на улице Мира у дома 15 водитель питбайка «Кайо», 2005 г.р., при повороте налево допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «Ниссан-Кашкай» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель питбайка «Кайо» и его пассажир 2004 г.р., с диагнозом: ушибы направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 15.03.2020 г. в 17:30 на 42 км автодороги «Хохлово-Камешково-Ручей» водитель автомобиля «Киа – Рио», 1984 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа – Рио» под управлением водителя, 1970 г.р., после чего с автомобилем «Хендай – Солярис» совершил столкновение движущийся в попутном направлении автомобиль «Дэу – Нексия» под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Рио» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана волосистой части головы – госпитализирован.