Мужчина похитил деньги у приятеля, пока последний спал.

В начале марта в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 55-летний житель одного из местных сел, сообщивший о пропаже принадлежащих ему 8 000 рулей. Мужчина пояснил, что деньги находились в одежде и покупок на такую сумму он не совершал.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне в гости к потерпевшему заходил его 40-летний знакомый, которого после визита мужчина не видел.Оперативники установили местонахождение приятеля - жителя того же села - и задержали его. Мужчина сознался в том, что совершил кражу.Установлено, что подозреваемый во время нахождения в жилище потерпевшего, заметил, что последний положил в карман рубашки деньги. Дождавшись, когда приятель уснет, злоумышленник похитил деньги и скрылся. Впоследствии похищенную сумму подозреваемый потерял.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).