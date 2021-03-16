Материалы проверки направлены в прокуратуру области и областное управление Следственного комитета, аппарат Главного федерального инспектора по Владимирской области.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения Росздравнадзор по Владимирской области провел внеплановую проверку деятельности департамента здравоохранения Владимирской области. Сообщили в ведомстве.В ходе проверки выявлены нарушения прав граждан на дополнительное льготное лекарственное обеспечение: так, по состоянию на 11 марта на отсроченном обслуживании в аптечных организациях региона находятся 3402 рецепта (1037 - по федеральной льготе и 2365 - по региональной льготе).Росздравнадзором отмечено отсутствие со стороны департамента надлежащего контроля движения и учета лекарственных препаратов и медицинских изделий по льготному обеспечению, нарушение логистики лекарственных препаратов по аптечным организациям.Департаментом не обеспечено своевременное проведение мероприятий по определению потребности в лекарственных препаратах для обеспечения льготных категорий граждан в 2021 году. Как следствие - несвоевременная организация закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий при доведении лимитов финансовых средств в область со стороны Минздрава России.Не организовано лекарственное обеспечение отдельных льготных категорий граждан, страдающих ревматологическими заболеваниями.Также в ходе проверки установлены факты несвоевременного рассмотрения департаментом поступивших обращений граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения, а также непредставления информации о результатах рассмотрения обращений, не принятия исчерпывающих мер по обеспечению граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.Кроме того, отмечается ненадлежащая работа «Горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам льготного лекарственного обеспечения - дозвониться и оставить обращение оператору практически невозможно.По результатам контрольных мероприятий Территориальным органом Росздравнадзора по Владимирской области выдано департаменту предписание с требованием устранить все выявленные нарушения в срок до 1 июля 2021-го.В адрес губернатора внесено представление об устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных полномочий и рассмотрения вопроса о привлечении должных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности.Материалы проверки направлены в прокуратуру области и областное управление Следственного комитета, аппарат Главного федерального инспектора по Владимирской области.Напомним, что еще в начале февраля на внеочередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания депутаты в сфере обеспечения льготников лекарственными препаратами.С тех пор губернатор Владимирской области переложил ответственность за проблемы с льготными лекарствами на своего заместителя. курирующему социальный блок вице-губернатору Сергею Шевченко.Затем началась служебная проверкаА лекарства сталиТакже во Владимирской области .