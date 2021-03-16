Американская компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского софта на свои устройства.

По данным источника, после 1 апреля при первом включении нового устройства от Apple пользователю предложат по умолчанию установить приложения из списка, составленного правительством. Среди них — браузеры, мессенджеры, почта, антивирус, сервис Госуслуги и Мир Pay. Если пользователь не захочет что-то устанавливать, он может убрать галочки и не загружать приложения.Еще с 2019 года, когда поправки только приняли, шли разговоры о том, что Apple может отказаться выполнять условия и уйдет из России. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что Россия — это небольшой, но все же стабильный рынок для Apple.Напомним, поправки в закон О защите прав потребителей были приняты в 2019 году. Согласно подзаконным актам к нему, российский софт должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 года.