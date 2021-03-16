В этом заверил губернатор Владимир Сипягин.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заверил, что администрация выделит школам средства на дооснащение и капремонт.«Администрация области всегда помогала, помогает и будет помогать городам и районам, в том числе с оснащением школ. Даже несмотря на то, что по закону об образовании это муниципальные полномочия, следовательно, и средства на эти цели власти обязаны предусмотреть в местных бюджетах», - пишет в соцсетях Владимир Владимирович.Губернатор отмечает, что муниципалитетам ежегодно выделяются десятки и даже сотни миллионов рублей сверх закона об областном бюджете.Дополнительные средства выделяются не раньше второго квартала, когда у области уже есть доходы и можно строить более или менее ясные планы. В прошлые годы область направляла допподдержку летом. В 2021 году губернатор не называет точных сроков, но отмечает, что средства будут.«Если возникнут основания полагать, что областную помощь на муниципальном уровне использовали в ущерб жителям, сигнализируйте, будем разбираться. Возникнет необходимость - подключим прокуратуру», - подчеркнул Владимир Сипягин.