Картину режиссера Леонида Нечаева Приключения Буратино не хотели выпускать на экраны. Киночиновникам экранизация знаменитой сказки не нравилась. Начальники Беларусьфильма были возмущены тем, что кот Базилио ходит без хвоста, Лиса Алиса облачена в платье и шляпу, а Буратино бессовестно издевается над пожилым человеком. Премьера ленты Нечаева все же состоялась – от киностудии требовали выполнения плана, и чиновникам пришлось уступить. С момента выхода фильма Приключения Буратино прошло 45 лет. Артисты, играющие в ленте главные роли, давно не дети. Связать свою жизнь с кино получилось далеко не у всех.

Картину режиссера Леонида Нечаева "Приключения Буратино" нехотели выпускать на экраны. Киночиновникам экранизация знаменитой сказки ненравилась. Начальники "Беларусьфильма" были возмущены тем, что кот Базилиоходит без хвоста, Лиса Алиса облачена в платье и шляпу, а Буратино бессовестно издеваетсянад пожилым человеком. Премьера ленты Нечаева все же состоялась –от киностудии требовали выполнения плана, и чиновникам пришлось уступить. Смомента выхода фильма "Приключения Буратино" прошло 45 лет. Артисты, играющие вленте главные роли, давно не дети. Связать свою жизнь с кино получилось далеконе у всех.Главную роль режиссер отдал девятилетнему Диме Иосифову.Ассистент Нечаева увидел в подземном переходе спешащих куда-то мальчика и бабушку.Пожилая женщина тянула ребенка за собой. Под мышкой парень нес трубу, а в рукедержал коньки. Помощник режиссера догнал колоритную парочку и предложилшкольникуИосифову сняться в фильме.Надо сказать, что Дима Иосифов не горел желаниемработать. Согласиться на роль его уговорили родители. На съемках ребенкасопровождала мать. Однажды Нечаеву потребовалось подвесить Иосифова внизголовой. Узнав о затее кинематографиста, женщина пришла в ужас и потребовалапривести дублера. Леониду Алексеевичу пришлось проявить смекалку. Он отправилродительницу в магазин. Пока та делала покупки, Нечаев снял эпизод с висящим вверхтормашками Буратино.Работа в киносказке прославила Диму Иосифова. На мальчика посыпались предложения о работе. Послешкольного выпускного он подал документы во ВГИК и поступил на курс АлексеяБаталова. Дмитрий много снимался, параллельно получая образование режиссера. Онженат и имеет трех сыновей.Мальвину в картине сыграла семилетняя Таня Проценко. На съемкидевочка попала случайно. В поезде к Тане и ее маме подсел ассистент режиссера.Проценко поразила помощника Нечаева артистизмом.У исполнительницы роли Мальвины были все данные, чтобы статьпрофессиональной актрисой, но судьба распорядилась иначе. Таня неудачно упала свелосипеда. Травма не позволила малышке работать. Режиссерам, которыепредлагали девочке роли, пришлось ответить отказом. Проценко посвятила жизньлитературе и журналистике. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа. В 2018-му женщины диагностировали рак. Татьяне удалосьпобедить болезнь. Звезда фильма "Приключения Буратино" дважды была замужем, у неевзрослые сын и дочь.У исполнителя роли Пьеро с актерством тоже не сложилось. Работав картине Леонида Нечаева для Романа Столкарца была единственной. Впрочем, нажизнь несостоявшейся звезде кино грех жаловаться – он выучился на медика иэмигрировал в Израиль. Столкарц женат, у него четверо отпрысков. На новойродине Роман работает педиатром.Томас Аугустинас сыграл Артемона. В кино парень больше неснимался. В 1985 году вместе с родителями он переехал в Канаду, где сталбизнесменом.История Арлекина — Григория Светлорусова окутана тайной. Вкино парень засветился лишь однажды. О том, как сложилась его жизнь, нет точнойинформации. Поговаривают, что подросший Светлорусов связался с криминалом и,чтобы избежать тюремного заключения, бежал на Украину, а затем в США. Такжеходят слухи, что Григорий работает в разведке. Впрочем, доказательств в пользукакой-либо из этих версий нет.