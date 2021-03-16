Утром 16 марта в населенный пункт был доставлен дополнительный РИСЭ из-за возросшей нагрузки на сети.

Энергетики «Россети Центр и Приволжья Владимирэнерго» восстановили электроснабжение микрорайона Нововязники. Сообщили в пресс-службе компании.Напомним, вечером 15 марта в работе воздушно-кабельной линии 10 кВ, питающей Нововязники. Для устранения нештатной ситуации на место возможного повреждения были оперативно направлены бригады Вязниковского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» и резервный источник электроснабжения (РИСЭ). Сотрудники филиала в короткие сроки восстановили энергоснабжение поселка.Утром 16 марта в населенный пункт был доставлен дополнительный РИСЭ из-за возросшей нагрузки на сети. На сегодняшний момент все потребители обеспечены энергоснабжением. Сотрудники компании приносят извинения за доставленные неудобства. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.