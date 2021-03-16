Укрепление
взаимоотношений между Москвой и Пекином угрожает НАТО, считает Йенс
Столтенберг.
Укрепление
взаимоотношений между Москвой и Пекином угрожает НАТО, считает Йенс
Столтенберг.
Генеральный секретарь
НАТО 16 марта призвал менять стратегическую концепцию альянса в связи с
укреплением российско-китайских отношений. Он назвал серьезным вызовом для НАТО
совместные учения военнослужащих РФ и Китая.
"Поэтому
так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку
в области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористым
поведением России", — заявил генсек.
Независимый политический
аналитик Алексей Филиппов обратил внимание на тот факт, что у Йенса
Столтенберга очень короткая память, поскольку союз России и Китая не появился
недавно, он продолжается после многолетнего перерыва.
"Еще даже в довоенные годы наши советники строили вооруженные силы в
Китае и затем мы, конечно, многим способствовали становлению КНР. Поэтому наше
единство вполне естественно. Другое дело, что у нас сейчас есть новые
инструменты, самые современные. У России "Калибры" и "ЧВК Вагнера", у Китая ремейки
наших авианосцев и Huawei. Вместе это, наверное, представляется Столтенбергу
чем-то непобедимым. Хорошо бы, чтобы в этом он не ошибся», — оценил заявление
генсека НАТО Филиппов.