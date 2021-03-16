Укрепление взаимоотношений между Москвой и Пекином угрожает НАТО, считает Йенс Столтенберг.

Укреплениевзаимоотношений между Москвой и Пекином угрожает НАТО, считает ЙенсСтолтенберг.Генеральный секретарьНАТО 16 марта призвал менять стратегическую концепцию альянса в связи сукреплением российско-китайских отношений. Он назвал серьезным вызовом для НАТОсовместные учения военнослужащих РФ и Китая."Поэтомутак важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановкув области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористымповедением России", — заявил генсек.Независимый политическийаналитик Алексей Филиппов обратил внимание на тот факт, что у ЙенсаСтолтенберга очень короткая память, поскольку союз России и Китая не появилсянедавно, он продолжается после многолетнего перерыва."Еще даже в довоенные годы наши советники строили вооруженные силы вКитае и затем мы, конечно, многим способствовали становлению КНР. Поэтому нашеединство вполне естественно. Другое дело, что у нас сейчас есть новыеинструменты, самые современные. У России "Калибры" и "ЧВК Вагнера", у Китая ремейкинаших авианосцев и Huawei. Вместе это, наверное, представляется Столтенбергучем-то непобедимым. Хорошо бы, чтобы в этом он не ошибся», — оценил заявлениегенсека НАТО Филиппов.