Имена победителей эксперты World Skills назовут в пятницу.

Во Владимирской области продолжается шестой региональный чемпионат "Молодые профессионалы" "WorldSkills Russia". В Гусь-Хрустальном специалисты соревнуются в двух компетенциях.Это соревнования по компетенции мехатроника. Команда из двух человек должна за отвёденное время собрать машину, которая сможет, например, в автоматическом режиме отсортировать разноцветные детали.Егор Кузнецов участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, студент "Гусевского стекольного колледжа": «У нас есть три вида заготовок - это красная, черная и серебряная. У нас есть датчик , который распределяет ее как металлическую. Нам даётся задание, например, на первый скат он должен положить черную заготовку, на второй скат красную. Программист это прописывает в компьютере, потом сюда загружает и так вот происходит».И это только начало соревнований - к третьему дню участники чемпионата должны будут наладить здесь небольшую производственную линию. Для этого нужно быть одновременно программистом, электриком, разбираться в механике, пневматике и многом другом.Дмитрий Голубев главный эксперт по компетенции "Мехатроника" чемпионата "Молодые профессионалы" World skills Russia во Владимирской области: «Современное производство требует специалистов-мехатроников, потому что все линии автоматизируются, все линии действуют в автоматическом режиме и сейчас такие специалисты по мехатронике очень востребованы».А здесь молодые профессионалы занимаются аддитивными технологиями - то есть 3D печатью. Сначала нужно просканировать деталь. А затем создать трехмерную модель, и подготовить пресс-форму для отливки изделия из полимерной смолы.Николай Марухин - программист, студент третьего курса гусевского стекольного колледжа. И участие в чемпионате Ворлд Скиллс Россия, по его словам, может стать хорошим импульсом для будущей карьеры инженера.Николай Марухин, участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, студент "Гусевского стекольного колледжа": «Очень интересно, это очень много знаний - в первую очередь для себя много останется и вообще поучаствовать - это очень круто- много эмоций».Направление для региона - новое, поэтому в соревнованиях пока принимают участие ребята из трех колледжей - Гусь-Хрустального и Коврова.Дмитрий Чикров, эксперт по компетенции "Аддитивные технологии" чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills во Владимирской области: «Эта компетенция проводится во Владимирской области в первый раз, она новая. До этого она проводилась в рамках Future skills, то есть компетенции будущего - не в соревновательном режиме, а просто в режиме демонстрации. А сейчас уже идут именно соревнования, чтобы выявить лучшего от владимирской области, который поедет на эту же компетенцию на отборочные всероссийские в Якутию".Программа соревнований по двум данным компетенциям рассчитана на три дня. Имена победителей эксперты World Skills Россия назовут в пятницу.Никита Тарбеев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»