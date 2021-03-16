Показатели значительно превышают итоги января прошлого года, когда еще не начался спад на фоне пандемии коронавируса. Данные сообщили в департаменте экономического развития Костромской ..

Показатели значительно превышают итоги января прошлого года, когда еще не начался спад на фоне пандемии коронавируса. Данные сообщили в департаменте экономического развития Костромской области.Индекс промышленного производства Костромской области в январе 2021 года составил 119,3%. Экономисты подчеркивают, что это рост к показателям января 2020 года, когда еще не было спада из-за коронавируса.Самое существенное увеличение – в 1,9 раза – в производстве электроэнергии, газа и пара. Традиционно, в регионе на эту отрасль существенное влияние оказывает Костромская ГРЭС.«Начало этого года вселяет оптимизм. В январе-феврале 2021 года в условиях восстановления спроса на электроэнергию величина выработки Костромской ГРЭС выросла на 10-15%. К примеру, в феврале мы планировали выработать 1 300,3 млн кВтч, а по факту запроса энергорынка выработка Костромской ГРЭС составила 1 470,0 млн кВтч. Рост потребления электроэнергии – это позитивный сигнал. Костромская ГРЭС, как одна из крупнейших тепловых электростанций страны готова обеспечивать этот растущий спрос», - прокомментировал директор филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – электрогенерация» Андрей Николаев.Также по итогам января отмечен рост на 4,9% в обрабатывающих производствах. Его обеспечили предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева, ювелирка, производители пищевых продуктов.В январе 2021 года наиболее значительно выросли по отношению к началу прошлого года производство лекарственных средств и материалов (рост в 3,3 раза), производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 1,9 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (рост в 1,9 раза), производство электрического оборудования (рост в 1,8 раза), обработка древесины и производство изделий из дерева (рост на 22,8%), производство мебели (рост на 15,7%).«В январе 2021 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятиями промышленности на 15 млрд рублей, с ростом на 17,8% к соответствующему периоду 2020 года», - сообщили в департаменте экономического развития Костромской области.Как прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателей Костромской области Александр Глебов, добиться таких результатов позволили своевременно принятые на региональном уровне меры поддержки бизнеса.«Костромская область благодаря мерам господдержки и, что важно, своевременно принятым мерам на региональном уровне, в условиях пандемии входила в десятку лучших областей по индексу открытости бизнеса. Регион не потерял темпов движения, более того комплекс мер позволил области двигаться вперед, о чем говорят цифры статистики.Совокупный пакет мер поддержки хозяйствующих субъектов Костромской области во всех формах и из всех источников финансирования составил 2 млрд рублей. Адресная поддержка оказывалась предпринимателям, формирующим до 46% валового регионального продукта Костромской области.Так, предприниматели Костромской области активно пользовались субсидиями на выплату заработной платы. Предприятия ювелирной промышленности были освобождены от уплаты налога на имущество. Была установлена льгота по транспортному налогу. А также предоставлена рассрочка или отсрочка по платежам в бюджет для арендаторов лесных участков, земельных участков и государственного имущества», - подчеркнул Александр Глебов.