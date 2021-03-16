Общая сумма досрочных начислений составит более 6,4 млн рублей.

Из-за надвигающегося во Владимирской области 264 жителя Вязниковского, Муромского и Меленковского районов досрочно получат пенсии и ежемесячные выплаты за апрель и май.Деньги выплатят в марте.«Заранее их получат 137 жителей посёлка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы в Вязниковском районе, 92 человека в 13 населённых пунктах Муромского района: сёл Алешунино, Благовещенское и Польцо, деревень Боровицы, Борок, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково, Сафоново, Сосницы и Шумилиха, а также 35 жителей четырёх населённых пунктов Меленковского района: деревень Анохино, Елино, Шохино и улицы Заводская деревни Усад», - сообщает пресс-служба обладминистрации.Общая сумма досрочных начислений составит более 6,4 млн рублей.