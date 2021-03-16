Транспортная система Москвы постоянно развивается. Одним из главных проектов в этой области стало строительство Московских центральных диаметров. МЦД уже сделали удобнее поездки более чем четырех миллионов пассажиров. Теперь они передвигаются на современных поездах и не боятся опоздать по утрам: интервалы движения составляют пять-семь минут.

Транспортная система Москвы постоянно развивается. Одним из главных проектов в этой области стало строительство Московских центральных диаметров. МЦД уже сделали удобнее поездки более чем четырех миллионов пассажиров. Теперь они передвигаются на современных поездах и не боятся опоздать по утрам: интервалы движения составляют пять-семь минут.Первые два диаметра открыли в ноябре 2019 года.Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 58 станций. С 19 можно пересесть на метро и Московскоецентральное кольцо (МЦК). К 2024 году число станций возрастет до 66, апересадок станет 27.Помимо строительства, реконструкции железнодорожных путей и открытии станций МЦД – это еще и усовершенствование всей прилегающей инфраструктуры. На северо-востоке Москвы помимостроительства платформы МЦД-1 Савеловская планируется реконструкция подземногоперехода с выходами к платформам МЦД-1 и благоустройство территории рядом с ТПУ "Савеловская"."Савеловское направление Московской железной дороги —одно из загруженных в городе, но благодаря тому, что в 2019 году запустили МЦД,оно разгрузилось почти на четверть. В настоящий момент город продолжаетразвивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфортупассажиров", — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Существующий подземный переход расширят, появится новый вестибюль с кассами и выходами на проектируемыеплатформы МЦД-1 и МЦД-4, к торговому центру "Савеловский" и Проектируемомупроезду № 2025. Заработает удобная городская навигация.На Бутырской улице, около станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро появятся дополнительные остановки общественноготранспорта. Дорожное движение на площади Савеловского вокзала организуют так,чтобы пассажиры подъезжали прямо к станции.Также реконструируют Проектируемый проезд№ 2025. Улицу расширят и построят тротуар шириной три метра дотранспортно-пересадочного узла "Савеловская".Поскольку проезд расположен за железной дорогой, егореконструкция позволит жителям быстрее преодолевать путь к жилым кварталам наулицах Новодмитровской и Складочной. У выхода со станции "Савеловская" БКЛразместят велопарковки.Стоит отметить, что транспортная инфраструктура Москвы развивается по программе "Мой район". Это проекты, связанные с созданиемкачественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных,мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют ипостроят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительныекомплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.